Ovnis en Cajamarca: familia registra avistamiento y entra en pánico

Un hecho insólito ocurrió este último domingo 4 de julio en el pueblo Yonan Tembladera, región Cajamarca, en el que se registró el avistamiento de un objeto volador no identificado . ¿Ovni en el Perú? Así parece indicar.

Una familia registró este insólito suceso e hizo llegar el material visual a las redes sociales del diario Líbero.pe. La persona que grabó el presunto objeto volador no identificado aseguró que al principio estaba más cercano a la superficie y luego se alejó.

"No es una estrella. No, no lo es. Ya está bien arriba. Cuando yo salí estaba abajo", se le escucha decir a uno de los integrantes de la familia. En tanto, un hombre manifestó que botaba un brillo extraño y tenía una forma redonda.