Brasil vs. Argentina: memes circulan en redes sociales tras suspensión del partido

Los internautas no perdieron el tiempo y comenzaron a circulan memes, a través de las redes sociales, luego que el partido de Brasil vs. Argentina se interrumpiera abruptamente a los 5 minutos de iniciado el cotejo. El personal de salud de la Confederación Brasileña alegaron que cuatro jugadores de la 'Albiceleste' no deberían participar del encuentro, puesto que llegaban de Reino Unido.