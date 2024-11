Checho Ibarra y su insólita anécdota como DT de Cienciano: "Entré, metí gol y me pegaron"

Publicación de Sergio Ibarra. Fuente: Twitter.

"Con Cienciano en Huancayo el 2010 íbamos perdiendo 2 a 1 y yo estaba dirigiendo, me saqué el buzo, entré y metí gol de cabeza. Salí a festejar, se me tiraron todos encima y me pegaron, pisaron patearon festejando y les dije tranqui y me dijeron acá eres nuestro compañero profe jaja", escribió.