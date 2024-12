Mauro Icardi genera polémica tras publicación con Wanda Nara: "¿En qué quedamos?"

Pasaron ya 8 días desde el último escándalo entre la pajera, luego que se pusiera en tela de juicio la fidelidad del futbolista, al haber intercambiado mensajes cariñosos con la china ' la China Suárez'. Al parecer, el delantero habría aprovechado un momento amoroso con su aún esposa y no dudó en postearlo de su perfil en Instagram.

"Cuando estás en Mood soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro", describió en una historia el delantero del PSG, donde se le puede ver con Wanda Nara abrazos en la comodidad de su intimidad.

Vale decir, Icardi eliminó la fotografía al poco rato de publicarla, mientras solo dejó una segunda historia: "Me voy a dormir. ¡Buenas noches gente!". No obstante, la fotografía ya había sido viralizada por el periodista Ángel de Brito, quien hizo la republicación en Twitter: "No termina más esto", agregó.