Cristiano Ronaldo: usuarios exigen drástica sanción para CR7 tras brutal patada a Jones

Un domingo negro para los Diablos Rojos. Manchester United sufrió una de las peores goleadas de su historia ante Liverpool, su clásico rival, este último domingo . Esta humillación no fue tolerada por Cristiano Ronaldo , quien sacó a relucir toda su impotencia con una dura entrada contra Curtis Jones .

Esta acción no solo despertó la ira de los jugadores visitantes, también generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. A través de Twitter , miles de usuarios criticaron duramente a Cristiano Ronaldo y exigieron que las autoridades de la Premier League lo sancionen por su comportamiento.

"Que no le hayan sacado roja a Ronaldo es una vergüenza", "Como no va a ser roja eso", "Totalmente desleal lo que hizo CR7" y "No pueden permitir que un jugador haga eso, así sea Cristiano" son algunos de los comentarios que los cibernautas publicaron.