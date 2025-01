Hermanas de Patricio Parodi lanzan indirecta contra Luciana Fuster en Instagram

Luego del 'ampay' protagonizado por los chicos reality Patricio Parodi y Luciana Fuster en la última edición del programa 'Magaly Medina, Tv la firme' ; las hermanas gemelas del modelo, utilizaron sus redes sociales para arremeter contra Fuster y aseguraron que siguen siendo íntimas con Flavia Laos.

A través de su cuenta en Instagram 'Twosidesblog', las hermanas gemelas del 'Pato', Maria Fernanda y Maria José Parodi, no fueron ajenas al reciente 'ampay' protagonizado por su hermano y la modelo Luciana Fuster en una fiesta en Paracas donde se les ve besándose en reiteradas ocasiones.

En sus últimas historias de Instagram, las jóvenes modelos dejaron la cajita de preguntas para que sus seguidores puedan consultar lo que quisieran. Es así que un usuario preguntó: ¿Qué opinan de las amigas que no tienes códigos? ¿Qué consejo les darían?. A lo que las hermanas de Patricio respondieron: "Si no hay códigos, no hay nada. Chau chau esas amistadas".

Eso no fue todo. En las siguientes historias, se ve otra pregunta similar: ¿Si sientes algo por el ex de tu amiga, qué harías?, preguntó otro usuario que sin dudar las gemelas respondieron: "Jamás me metería con el ex de una amiga. Siento que eso es malísimo. yo valoro demasiado las amistades que tengo y las adoro. Además hay taantas personas en el mundo".