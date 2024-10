Sporting Cristal vs Alianza Lima: hinchas aseguran que web de Joinnus volvió a caerse

La venta de entradas para la segunda final de la Liga 1 Betsson 2021 entre Alianza Lima y Sporting Cristal fue programada para este viernes 26 de noviembre a través de la página web de Joinnus . Sin embargo, cientos de usuarios han reportado que la plataforma digital no carga.

Tras esta situación, los aficionados de ambos equipos no dudaron en compartir su incomodidad en redes sociales , por lo que en cuestión de minutos convirtieron en tendencia la palabra "Joinnus".

Usuarios se quejan de Joinnus por el partido Cristal vs Alianza. Fuente: Twitter.

"Como se va a caer Joinnus, no se pasen", "No entiendo porque Joinnus no pudo prever estas situación", "Es increíble el mal servicio de la plataforma" y "#JoinnusNuncaMás" son algunos de los contundentes comentarios que los cibernautas publicaron.