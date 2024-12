Españoles ven Machu Picchu por primera vez y su reacción se hace viral - VIDEO

El grupo de YouTubers, de nacionalidad española, no desaprovecharon la oportunidad de ver u na de las séptimas maravillas del Perú en Cuzco , lo que terminó en lágrimas frente a la ciudad de oro incaica.

"No me lo puedo creer lo que hicieron los incas. No tiene nada que ver con lo que vemos en las fotografías, ni en los videos. Nada que ver, o sea, estoy alucinando", mencionó el youtuber español en el video viral.