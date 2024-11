Viral: Dua Lipa es criticada por playback al caérsele el micrófono en plena canción

Dua Lipa es la cantante del género pop del momento, pero no se pudo salvar del oído de sus fans, dado que en pleno concierto habría hecho playcback por descuido . El video viral fue capturado en medIo de su gira 'Future Nostalgia Tour'.

La cantante, de 32 años, no advirtió que el micrófono pudiese caérsele de las manos en una presentación en Washington D.C,. El hit en esta ocasión fue 'New Rules', pero ello no evitó que la intérprete se desesperase en su búsqueda por un repuesto.