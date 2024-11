"¡Nos robaron!": Clip de Ricardo Gareca se hace viral tras gol no validado de Perú

Hoy, tras finalizar el polémico partido entre Perú y Uruguay , miles de hinchas de la bicolor y el propio seleccionado peruano se mostraron indignado ante el fallo del árbitro sobre 'el gol de Perú', y un video antiguo de Ricardo Gareca reforzó el rechazo por no validar el empate.

Sumado al instante, el arbitro brasilero no solo no convalidó el gol del peruano, sino que el VAR no se pronunció al instante de la jugada, perdiéndose la posibilidad del empate. Ante ello, Perú quedó con 21 puntos y se mantiene en el quinto lugar.