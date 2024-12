El Juego Del Calamar: Usuarios han llamado al misterioso teléfono y esto es lo que pasa

"He estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con mi vida diaria. Este es un número que he estado usando durante más de 10 años, así que estoy bastante desconcertado", explicó el ciudadano, a quien llamaron 'A'.

"Cada día llegan unas 4.000 llamadas telefónicas. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando, ya que no vi la serie. Alguien que me llamó en broma me dijo que el número apareció en el programa", agregó la persona propietaria de la línea telefónica.