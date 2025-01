Star+ presenta documental sobre Tom Brady en América Latina

Star+ (Star Plus) presentará en América Latina una serie documental sobre la gran figura de la National Football League (NFL), Tom Brady. El primero episodio estará disponible este martes 16 de noviembre para los suscriptores de la plataforma de streaming.

Coprocudida por ESPN y bajo la dirección de Gotham Chopra, Man in The Arena: Tom Brady mostrará al actual al jugador de los Tampa Bay Buccaneers y a otras figuras destacadas que constuyeron los hitos de su legendaria carrera en la NFL, profundizando en los aspectos piscológicos y emocionales de cada encuentro.

"Man in the Arena es más que una recopilación de aspectos destacados de una carrera. Esta serie muestra el increíble viaje que ha sido para mí estos últimos 22 años y la gente maravillosa que me ha impactado en esta gran travesía", explicó Brady.

(Star Plus publicó avance oficial de Man in The Arena: Tom Brady)

Cada episodio se centra en una sola aparición de Brady, comenzando con el Super Bowl XXXVI, durante la temporada que asumió la posición de mariscal de campo de los New England Patriots, después de que el mariscal de campo estrella, Drew Bledsoe, sufriera una lesión.