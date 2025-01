Netflix: 10 películas y series de Mario Casas para ver en la plataforma de streaming

Mario Casas es uno de los actores más conocidos de habla hispana y es que desde el gran éxito '3MSC: Tres metros sobre el cielo' junto a María Valverde, el español no ha dejado de sorprender al dar vida a diferentes personajes, y lo mejor de todo es que muchas de sus cintas podemos verlas en Netflix .

Tras varias producciones, Casas en 2021 consiguió el Premio Goya como mejor actor protagonista por la cinta 'No matarás'. Y es que realmente el actor se ha transformado constantemente para todos los filmes que hace y ha demostrado que no hay papel que no pueda hacer.