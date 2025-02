Día de San Valentín: fecha de estreno, sinopsis y más detalles de la cuarta entrega de 'Bridget Jones'

La cuarta entrega de 'Bridget Jones' ya es una realidad. Titulada 'Bridget Jones: Mad about the boy' en Estados Unidos y 'Bridget Jones: Loca por él' en Latinoamérica, esta nueva historia nos presenta una evolución del personaje principal, interpretado por Renée Zellweger, a quien muchos creían no volverían a ver desde el estreno de la tercera película 'Bridget Jones's Baby'.