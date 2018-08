Clásico tuvo de todo: Universitario y Alianza Lima empataron en trepidante partido

Los Compadres nos regalaron un partidazo. Es cierto, no hubo buen fútbol, pero las emociones y las polémicas condimentaron la amarga noche en el Nacional. Y decimos amarga porque el resultado no le conviene a ninguno. Alianza Lima está a siete puntos de Cristal en la pelea por el título del Torneo Apertura y Universitario no puede salir de la zona de descenso.

Impresionante el aliento de la gente crema en el coloso de José Díaz. Si no se podía ganar por las limitaciones del plantel, era muy importante no perderlo por una cuestión de orgullo, de historia, de camiseta. El rival de toda la vida no debe festejar tu desgracia.

El clásico estaba bonito. Goles, jugadas polémicas, garra, corazón, pero sobre los minutos finales Horacio Benincasa y Kevin Quevedo casi malogran la fiesta. Eso de retarse para pelear en los vestuarios no es para futbolistas profesionales. ¿Y así exigen no violencia en el deporte? ¡Piensen!