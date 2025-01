Adiós Samsung y Motorola: los Xiaomi Redmi Note 14 llegan a LATAM en enero 2025 ¿Serán los mejores gama media?

La c ámara hace un trabajo decente (pero tiene menos MP que el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus), pues tiene triple cámara en la parte trasera con 50MP en su lente principal, angular de 50MP. Mientras que el selfie frontal es de 20MP.

Pese a que no tenemos confirmación oficial de los precios del Xiaomi Redmi Note 14 para Latinoamérica, nos basaremos en los que se muestran en España. En este sentido, el Xiaomi Redmi Note 14 base va desde los 299 euros (US$ 306.51 dólares); Xiaomi Redmi Note 14 Pro desde los 399 euros (US$ 408.98 dólares), el Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus desde los 479 euros (US$491.04 dólares).