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Golazo de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid sobre Leipzig | Foto: Captura ESPN

¡Bombazo! Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid ante Leipzig por Champions League

A los 82 minutos, el astro francés mandó un potente derechazo imposible de atajar para el portero Vandevoordt y puso el tercero para el Real Madrid.

Eduardo Chirinos
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