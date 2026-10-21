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¡Bombazo! Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid ante Leipzig por Champions League
A los 82 minutos, el astro francés mandó un potente derechazo imposible de atajar para el portero Vandevoordt y puso el tercero para el Real Madrid.
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