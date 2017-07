Valentina Shevchenko se mostró desafiante ante Amanda Nunes en último careo antes de UFC 213 [VIDEO]

La luchadora peruana no se dejó intimidar por la campeona de peso gallo en el último pesaje antes de su enfrentamiento de este sábado en Las Vegas.

Amanda Nunes y Valentina Shevchenko en el último careo antes del UFC 213. Creditos : AP

A un día de la gran pelea por el título del peso gallo de la UFC, Valentina Shevchenko se mostró más determinada que nunca de vencer a Amanda Nunes y tener una revancha ante su rival que le asestó su única derrota en las artes marciales mixtas en el UFC 196.

TE PUEDE INTERESAR: Shevchenko vs. Nunes EN VIVO por título peso gallo de UFC

La nacida en Kirguistán se presentó primero en el último careo antes de la pelea por el UFC 213 y jamás se dejó amilanar por Amanda Nunes. Cuando la campeona fue en su búsqueda, Valentina Shevchenko estiró su puño para marcar su distancia con la brasileña.

Pese a que la campeona trató de hacerle baja el puño, la naturalizada peruana jamás se intimidó y, es más, le dedicó un gesto desafiante a horas de la pelea por el título de peso gallo.

NO TE LO PIERDAS: Conoce las debilidades y fortalezas de Valentina y Amanda Nunes

Aparte del Amanda Nunes vs. Valentina Shevchenko, el UFC 213 tendrá como peleas estelares los enfrentamientos entre Yoel Romero vs. Robert Whittaker, Daniel Omielańczuk vs. Curtis Blaydes, Fabrício Werdum vs. Alistair Overeem y Anthony Pettis vs. Jim Miller.

EL DATO:

Valentina Shevchenko tiene un récord de tres triunfos y una derrota en la UFC.