Floyd Mayweather: La insólita provocación de Conor McGregor a través de su traje [VIDEO]

Conor McGregor acudió al careo con Floyd Mayweather con un terno de lujo, pero este contenía un mensaje oculto que se reveló en las redes sociales.

Floyd Mayweather y Conor McGregor lucharán en Las Vegas este 26 de agosto. Creditos : AP

El mundo se paralizó ayer martes y todas las miradas se centraron en Los Ángeles. Y es que el Staples Center fue escenario del primer cara a cara entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. Este último sacó a relucir su mejor traje para la ocasión y al parecer fue diseñado exclusivamente para este día.

El multicampeón de la UFC no se calló nada y arremetió contra el boxeador norteamericano aludiendo que no tenía dinero para comprarse un terno. El popular 'Money' posee algunos problemas con la Hacienda, pero no se amilanó y ambos se pusieron frente a frente; incluso casi llegan a los golpes.

Fue un hecho sin precedentes y en Twitter millones de personas compartieron sus opiniones. Sin embargo, el luchador irlandés llamó más la atención a causa de su elegante vestimenta. Una imagen de cerca reveló que las aparentes rayas de su indumentaria eran palabras: "Fuck You (Jódete en español)".

People say Floyd Mayweather can't read.... Peep McGregor's suit today. pic.twitter.com/y3shgpqNiC — Dylan (@DylansFreshTake) 11 de julio de 2017

De esta manera, McGregor se colocó un paso más adelante en este careo pues los gestos, insultos y acciones pasaron a segundo plano. Miles de fanáticos están ansioso para la pelea y algunos expertos ya la rebautizaron como "La Pelea del Siglo". Así, al parecer ya superó a su predecesora que fue entre Mayweather y Manny Pacquiao en el 2015.

EL DATO

Lucha entre Floyd Mayweather y Conor McGregor se realizará en Las Vegas este 26 de agosto.