WWE Battleground 2017 VER EN VIVO ONLINE FOX Action: hora, canal y cartelera del evento de SmackDown

Este domingo 23 de julio (7.00 p.m. - hora peruana), Randy Orton y Jinder Mahal se enfrentarán por el cinturón del campeonato mundial de la WWE en Battleground 2017. Revisa la cartelera completa y la guía de canales del evento en Philadelphia.

Foto: WWE.com

El luchador estadounidense Randy Orton y el indocanadiense Jinder Mahal protagonizarán la pelea estelar del evento WWE Battlerground 2017 a realizarse este domingo 23 de julio (7.00 p.m. hora peruana / Canal: FOX Action). Ambos lucharán por el cinturón del campeonato mundial de la WWE en la prisión -o jaula- de de Punjabi en el cuadrilátero del Wells Fargo Center de Philadelphia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE Battleground 2017: John Cena anuncia que dentro de muy poco dejará la lucha libre

Otros combates importantes de este evento de la marca SmackDown serán el de John Cena -quien evalúa retirarse de la WWE- contra el búlgaro Rusev. Asimismo, AJ Styles y Kevin Owens nos prometen mucha acción y acrobacias dentro del ring. También, el japonés Shinsuke Nakamura se las verá contra Baron Corbin.

Cartelera de Battleground 2017

Punjabi Prison Match por el Campeonato de la WWE: Jinder Mahal (c) (con The Singh Brothers) vs. Randy Orton

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy & Jey Uso) (c) vs The New Day (Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods)

Flag Match: John Cena vs. Rusev

Campeonato de los Estados Unidos: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens

Fatal 5-Way Elimination Match: Natalya vs. Tamina vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch vs. Lana

Shinsuke Nakamura vs. Baron Corbin

Kick-Off: Tye Dillinger. vs. Aiden English.

NO TE LO PIERDAS: Universitario: Umbro dejaría de vestir a los cremas y Puma suena para el 2018

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 185 digital | canal 648 satelital.

DirecTV: canal 564.

Claro TV: canal 332.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

GUÍA TV

La transmisión del evento WWE Battleground 2017 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (185 digital 648 satelital). Asimismo, en el canal 564 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 332 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Battleground 2017 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (787), DirecTV (1561) y Claro (332).



Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el WWE Battleground 2017 desde la computadora.

Horario - país por país

Perú: 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

Honduras: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Nicaragua: 6.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

España: 1.00 a.m. - Lunes 24 de julio.

Italia: 1.00 a.m. - Lunes 24 de julio.

Francia: 1.00 a.m. - Lunes 24 de julio.

Alemania: 1.00 a.m. - Lunes 24 de julio.

Portugal: 1.00 a.m. - Lunes 24 de julio.

Inglaterra: 12.00 a.m. (00.00 horas) - Lunes 24 de julio.