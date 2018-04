NBA: Emanuel Ginobili no piensa en el retiro y se proyecta en ganar su quinto título con los Spurs

Emanuel Ginobili con casi 41 años sigue demostrando lo mejor de su nivel en la NBA y no piensa en el retiro. Líbero estuvo en exclusiva con el argentino.

Acceder a él es tan difícil como intentar acercarse a Lionel Messi. Así son los monstruos del deporte mundial. Gracias a una gestión muy especial de ESPN, Líbero pudo estar cara a cara en Los Ángeles con Emanuel Ginobili, uno de los basquetbolistas más destacados del mundo.

Por Carlos Salinas, desde Los Ángeles

Ganador de absolutamente todo, el popular "Manu" está próximo a cumplir 41 años y por su mente no pasa la idea del retiro. Por el contrario, vive a mil cada día y solo aspira a lograr su quinto título de NBA con los San Antonio Spurs.

A la estrella argentina del baloncesto la abordamos junto a un grupo de periodistas de Argentina, Colombia y Estados Unidos en Los Ángeles, California, en la previa a los partidos que los Spurs jugarán frente a los Clippers y a Los Lakers en su camino hacia los Play Off de la NBA.

¿Manu, cómo evalúas la temporada actual de los Spurs?

Tuvimos una temporada con muchas lesiones y muchas irregularidades en cuanto a quién estaba disponible y quién no. Pese a todo estamos en un cuarto puesto muy apretado. Igual creo que se hicieron bien las cosas.

¿Estamos hablando de tus últimos partidos en la NBA?

Nunca dije que fueran mis últimos partidos, tampoco dije que no lo fueran. No pienso ni en el retiro ni en el regreso. Ahora pienso en hoy, en mañana y en los próximos cinco días. Con eso me ha ido bien en los últimos años. Estoy disfrutando del basquetbol. No pienso en el futuro porque no me sirve y me distrae de mi objetivo inmediato.

¿Cómo tomas el cariño de la gente en Latinoamérica?

No es habitual que un latinoamericano juegue en la NBA por tantos años y gane campeonatos. Estoy muy agradecido por el cariño de la gente de toda Latinoamérica. Es algo que he sentido más en los últimos años.

¿Te sientes un referente, un modelo a seguir?

Creo que todos en cierto modo somos referentes. Cada uno ha pasado por diversos tipos de dificultades. Son muy pocos los Kevin Duran o los Lebron James, aquellos que sabes desde los 15 años hasta dónde podían llegar. Todo el resto tuvo que trabajar, relegar una serie de cosas, tener suerte también así que que todos los que estamos aquí somos referentes para todos los que quieren llegar. No somos extraterrestres como DeAndre Jordan que mide 2.15 y tiene una velocidad bárbara. Los demás somos gente con cierta habilidad promedio y nada más.

¿Qué le dirías a aquellos que quieren llegar a la NBA?

Les diría que no piensen en llegar a la NBA. Le diría que jueguen, que se diviertan y que hagan amigos. Que identifiquen si realmente es lo que le gusta hacer. Eso eso primordial. Si con el tiempo lo hacen bien y le dedican más tiempo y se desarrollan, podrían pensar en lograr otros objetivos.

¿Próximo a cumplir 41 años y con una carrera tan brillante, sientes que algo te faltó lograr?

No tengo ninguna asignatura pendiente. Estoy muy feliz con mi carrera, con mi trayectoria, con lo que hice dentro de la cancha. Es más, te diría a esta altura de mi vida que si no hubiera ganado ningún campeonato igual no tendría nada pendiente. Uno solo gana cada año. No hay diez campeones por temporada. Y a veces no se da. Yo tuve la suerte de tener a Tim Duncan al lado quien me ayudó mucho a ganar esos torneos.

¿Le ha costado a los Spurs meterse en la pelea por clasificar a los Play Off?

Fue una temporada muy poco habitual. Nunca habíamos pasado por algo así, con tantas lesiones, tantos altibajos. Con todo eso seguimos peleando para estar lo más alto posible y luchar duro para clasificar a los Play Off y llegar lo más lejos posible.

¿De ganar lo que viene podrán ser los Spurs de siempre?

No somos más el equipo de siempre. No estamos al nivel de otros equipos en cuanto a talentos. Eso está claro y no hay que esconderse ni avergonzarse. Si estamos donde estamos es por un gran esfuerzo, por un gran juego de equipo y por altruismo.

