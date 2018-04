WWE: John Cena y Nikki Bella terminaron su relación luego de 6 años 

Unas de las parejas más mediáticas de la historia de la WWE llegó su fin y la misma Nikki Bella confirmó la ruptura definitiva con el histórico John Cena.

La WWE realizará el respectivo Shake-Up de estrellas este lunes en el Monday Night Raw una semana después del Wrestlemania 34. Sin embargo, una noticia de último minuto ha remecido a todos los amantes de la lucha libre. Y es que se dio a conocer que John Cena y Nikki Bella terminaron su relación.

La superestrella de 40 años tuvo un polémica participación en el Wrestlemania debido a que sufrió una aparatosa derrota ante el mítico The Undertaker. Cena y Bella llevaban juntos seis años e incluso ambos se comprometieron en el pasado 'Show de los Inmortales'. Las redes sociales estallaron con esta bomba y muchos cibernautas indican que es "armado".

Cena no pertenece a alguna en especial debido a que puede aparecer tanto en Raw como en SmackDown en cualquier fecha. La pareja vivía junta desde el 2014, ya que durante un episodio de Total Divas ambos se compraron una casa en San Diego, California.

"A pesar de que se trata de una decisión difícil, tenemos mucho amor y respeto por el otro. Pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento de nuestras vidas", escribió Nikki Bella en su cuenta oficial de Twitter. John Cena, por su parte, no ha comentado nada al respecto hasta el momento en que se escribió esta nota.

