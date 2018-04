WWE SMACKDOWN EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS 3: Toda la resaca del Wrestlemania 34

La WWE realizará el episodio de SmackDown más importante del 2018 luego del evento de Wrestlemania 34. Transmisión va desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 3.

WWE SmackDown Live se realizará este martes después de Wrestlemania 34. Creditos : WWE

La WWE llevará a cabo este martes un capítulo especial de SmackDown Live debido a que tendrá toda la resaca del evento de Wrestlemania 34. El show se desarrollará en el Smoothie King Center de Nueva Orleans a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por señal de Fox Sports 3 y por Libero.pe.

AJ Styles retuvo el Campeonato Mundial de SmackDown tras vencer a Shinsuke Nakamura en una pelea de ensueño. Sin embargo, el japonés tuvo un insólito gesto al final donde le aplicó un golpe bajo al ‘Phenomenal’ tras entregarle el cinturón. ¿Habrá revancha por el título o se terminará el respeto entre ambos?.

Shane McMahon y Daniel Bryan derrotaron a Kevin Owens y Sami Zayn en Wrestlemania. No obstante, no se sabe cuál es el futuro del popular ‘American Dragon’ debido a que regresó a la acción y probablemente debe dejar el cargo de gerente general de la marca azul. El creador del ‘Movimiento Yes’ aclarará su situación hoy 10 de abril.

Charlotte hizo historia en la ‘Vitrina de los Inmortales’ al acabar con el invicto de Asuka y retener el Campeonato Femenino. Las dos peleadoras se abrazaron, pero podría haber una revancha o incluso Carmella haría efectivo su maletín de ‘Money in the Bank’. Se especula que haya nuevas debutantes o que Rubi Riott se perfile como nueva retadora al título.

The Bludgeon Brothers son los nuevos campeones en pareja luego de masacrar de manera fulminante a Los Usos y The New Day. Luke Harper y Eric Rowan quieren iniciar un nuevo reinado en la división y no dudarán en aniquilar a sus enemigos. Ayer lunes en Raw hubo sorprendentes apariciones de superestrellas procedentes de NXT. ¿Habrá novedades hoy?.

