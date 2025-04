¿Bryan Reyna dejará Belgrano y será el flamante fichaje de Universitario? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes ha comenzado una nueva etapa en plena temporada 2025, pero esta vez con Jorge Fossati como director técnico. El cuadro crema buscará con el 'Nonno' ser tricampeón nacional con un plantel que él ha conformado casi en su totalidad en su primera etapa. Sin embargo, en las últimas horas se ha rumorado sobre un posible interés del club por fichar a Bryan Reyna. Bajo ese panorama, te contamos que se sabe sobre el tema.

¿Bryan Reyna se irá de Belgrano para fichar por Universitario?

Una cuenta de X especializada en información sobre el 'Pirata Cordobés' señaló este jueves que el club de Ate está interesado en tener en sus filas al atacante peruano. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que la 'U' no ha consultado por el jugador y que la idea es que siga su carrera en el extranjero, de acuerdo a lo que le comentó el entorno del 'Picante'.

"Nada de nada. Desde el entorno de Reyna me dicen que no hubo consulta de la U por el extremo. Es más, esto es fútbol, pero me dicen que la idea es que siga en el extranjero", señaló el citado comunicador mediante una publicación en sus cuentas de redes sociales.

Según el entorno de Bryan Reyna, Universitario no ha consultado por el futbolista para ficharlo. Foto: Belgrano

Bryan Reyna no tiene muchos minutos en Belgrano

El exdelantero de Alianza Lima no la está pasando muy bien en Belgrano debido a las pocas oportunidades que recibe. Hasta lo que llevamos de la temporada 2025, el DT Ricardo Zielinski lo ha puesto en cancha 501 minutos en 13 partidos entre el torneo local y Copa Argentina (la mayoría ingresando desde el banco de suplentes), sin poder anotar goles ni dar asistencias.

Por ello es que se viene especulando sobre sus intenciones de irse para tener mayor continuidad. No obstante, en tierras argentinas señalan que en la institución celeste solo piensan desprenderse del futbolista si es que es por venta, descartando así una posible cesión a otro equipo.

Bryan Reyna se quedó en la banca de suplentes en el empate de Belgrano contra Tigre el último fin de semana por el Apertura argentino. Foto: Belgrano

Universitario no puede fichar jugadores hasta mitad de año

Es preciso señalar que Universitario no puede contratar jugadores en este momento y hasta mitad de año, pues el libro de pases del fútbol peruano está cerrado desde hace unos meses y recién se volverá a abrir el próximo martes 24 de junio, de cara al Torneo Clausura.