¿Batacazo? Bryan Reyna podría no seguir en Belgrano y jugar en inédito club: "Que no sorprenda"

En la actualidad, el ex Alianza Lima continúa enfocado en volver a tener minutos con Belgrano de Córdoba este fin de semana, donde el 'Pirata' recibirá a Talleres de Córdoba por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina 2025.

No obstante, recientemente pudo conocerse que el futuro del futbolista nacional podría estar lejos del cuadro 'Celeste'. ¿Cuál es el motivo? De acuerdo a la información que brindó el periodista Diego Sotomayor en sus redes sociales, Belgrano apunta a renovar parte de su plantel, razón por la cual, la idea de la institución sería cederlo a préstamo a otra escuadra argentina ya que aún tiene un vínculo hasta finales del 2026.

"Que no sorprenda que Bryan Reyna no siga en Belgrano a mitad de año. Peruano tiene contrato hasta diciembre de 2026, sin embargo no se descarta que sea traspasado a otro equipo argentino debido a que su actual club busca renovar su plantilla", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.