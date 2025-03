Exárbitro FIFA se pronunció y aclaró si fue mano de Bryan Reyna ante Venezuela: "Se puede ver"

Según su punto de vista, el asesor FIFA reveló que el tanto del 'Picante' no debió anularse . ¿Su argumento? Chappel fue claro al indicar que, los ángulos que mostró la televisión venezolana no fueron convincentes a la hora de emitir un veredicto. Razón por la cual, luego la polémica decisión final la tomó el juez del partido, Cristian Garay.

VAR anuló el gol de Bryan Reyna por presunta mano/Foto: ATV

"No se puede ver en forma completa la intervención de Reyna, ellos no sé si tuvieron para su análisis otra toma, porque las tomas limitadas que hemos visto. En el VAR no estaban seguros de lo que habían decidido, por eso llaman al árbitro Garay, quien al mirar esa imagen tuvo presión del público venezolano. No debió anularse el gol, pero así son las circunstancias", sostuvo Chappell.