WWE WRESTLEMANIA 34 VER EN VIVO ONLINE FOX ACTION: AJ Styles, Brock Lesnar y la cartelera del evento

La WWE llevará a cabo el evento de Wrestlemania 34 este domingo en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans desde las 5.00 p.m (hora peruana). Transmisión va por Fox Action.

WWE Wrestlemania 34. Foto: WWE

La WWE desarrollará este domingo 8 de abril el evento de Wrestlemania 34 desde las instalaciones del Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. El show estelar del año empezará a las 5.00 p.m. (hora peruana) y lo podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Action y Libero.pe.

El combate más esperado por los fanáticos será por el Campeonato Mundial de SmackDown entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura. El 'Phenomenal' defenderá su título en una pelea de ensueño y revivirán sus enfrentamientos en tierras japonés cuando ambos se encontraban en la NJPW.

El título Universal de Raw también estará en juego cuando se mida Brock Lesnar contra Roman Reigns. La 'Bestia' venció en el pasado Wrestlemania a Goldberg y desde ahí es el vigente campeón. El apodado 'Perro Mayor' ha arremetido contra el exUFC por pelear pocas veces en el año y quiere arrebatarle su cinturón a como de lugar.

La división femenina también está más picante que nunca y todo el mundo se paralizará con la épica disputa por el Campeonato de Mujeres de la marca azul entre Charlotte y la aún invicta Asuka. En el bando rojo, Alexa Bliss tratará de retener el título frente a la poderosa Nia Jax.

CARTELERA DEL WRESTLEMANIA 34

- Brock Lesnar vs. Roman Reigns por el Campeón Universal.

- AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura por el Campeón Mundial de la WWE.

- Kurt Angle & Ronda Rousey vs. Triple H & Stephanie McMahon.

- Daniel Bryan & Shane McMahon vs. Kevin Owens & Sami Zayn.

- Charlotte Flair vs. Asuka por el Campeonato Femenil de SmackDown.

- Los Usos vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers por los Campeonatos de Parejas de SmackDown.

- The Miz vs. Seth Rollins vs. Finn Bálor por el Campeonato Intercontinental.

- Randy Orton vs. Bobby Roode vs Jinder Mahal vs. Rusev por el Campeonato de los Estados Unidos.

- Sheamus & Cesaro vs. Braun Strowman y compañero sorpresa.

- Alexa Bliss vs. Nia Jax por el Campeonato Femenil de Raw.

- Cedric Alexander vs. Mustafa Ali por el Campeonato de Peso Crucero.

- Batalla Real Conmemorativa de André el Gigante.

- La primera Batalla Real Femenina de WrestleMania.

HORARIOS DEL WRESTLEMANIA 34

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11.00 p.m.

CANALES DEL WRESTLEMANIA 34

Fox Action Latino

Movistar TV: Canal 185 digital | Canal 648 satelital

DirecTV: Canal 564

Claro TV: Canal 332

Fox Action HD

Movistar TV: canal 787.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 332.

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

Libero.pe