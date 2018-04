Wrestlemania 34 WWE EN VIVO ONLINE FOX Action: hora, canales y cartelera [GUÍA TV]

Este domingo (5.00 p.m. - hora peruana), WrestleMania 34 dejará impactados a todos los fanáticos del mundo de la WWE con sus espectaculares luchas que se vivirán en el Mercedes-Benz Superdome, Nueva Orleans. Horarios, cartelera y transmisión en vivo vía Fox Action Latino.

WrestleMania 34 en vivo y en directo. Foto: WWE.com

WrestleMania 34 parte con un sin fin de críticas, pero nunca nada está dicho en la WWE. Vince McMahon es un genio para los negocios y este domingo 8 de abril (5.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE FOX Action Latino) buscará sorprender a todos los fanáticos con un enorme espectáculo de luchas en el Mercedes-Benz Superdome, de la ciudad de Nueva Orleans, del estado Louisiana, Estados Unidos.

Brock Lesnar y Roman Reings encabezarán la batalla estelar de WrestleMania 34. Ambos pondrán fin a su rivalidad que comenzó hace cuatro años y será por el título Universal de la WWE. Los fanáticos especulan que la 'Bestia Encarnada' perderá a propósito está pelea pues se rumorea que se marchará a la UFC luego de culmina su contrato que, precisamente, vence este lunes 9 de abril.

Sin embargo, Paul Heyman ha pedido tener paciencia a los fanáticos, ya que asegura que hará todo lo posible para convencer a Brock Lesnar de que siga trabajando en la WWE después de WrestleMania 34. Sin embargo, el presidente de UFC Dana White aseguró que Lesnar tendría la posibilidad de luchar contra el ganador de la pelea de Stipe Miocic y Daniel Cormier. Pero no hay un documente y firma que certifique sus declaraciones.

Si bien Roman Reigns no goza de la misma fama que Daniel Bryan o John Cena, se espera que esta sea su gran noche en WrestleMania 34 y por fin se erija como uno de la caras del presente de la WWE. No será una tarea sencilla, Brock Lesnar es capaz de derrotarlo en menos de cinco minutos. ¿Tendrá alguna estrategia el 'The Big Dog'.

Una batalla 'fenomenal' en WrestleMania

Por otro lado, AJ Styles hará defensa del cinturón del campeonato mundial de la WWE ante Shinsuke Nakamura. Los dos prometen hacer historia en WrestleMania 34. Tienen todo el talento para poder hacerlo, es más ya nos ofrecieron un combate inolvidable pero en otra empresa: New Japan Pro Wrestling (NJPW).

En aquella oportunidad, Shinsuke Nakamura derrotó a AJ Styles en el Wrestle Kingdom 10, que vendría a ser el WrestleMania japonés. Así que los fanáticos de la WWE tienen el entretenimiento garantizado con este combate. De hecho, se esperaba que esta fuera el main event.

¿Retorna The Undertaker?

Por otro lado, John Cena volverá a retar a The Undertaker a subirse al ring de WrestleMania luego de cuatros intentos fallidos en las emisiones del Monday Night Raw. La WWE confirmó que 'El Enterrador' aparecerá, aunque no se sabe si este aceptará el reto de Cena. Aquí podría producirse una de la sorpresas.

¿Cómo ver WrestleMania 34 totalmente gratis y en latino o español?

Kalisto te revela al secreto en el siguiente video de la WWE.

Cartelera WrestleMania 34

Campeonato Universal de WWE

Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

Campeonato Mundial de WWE

AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Pelea especial WWE

The Undertaker vs. John Cena

Lucha de relevos mixtos

Kurt Angle y Ronda Rousey vs. Stephanie McMahon y Triple H

Lucha en parejas de la WWE

Shane McMahon y Daniel Bryan vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Campeonato Femenino de SmackDown

Charlotte Flair (c) vs. Asuka

Campeonato en Parejas de Smackdown

The Usos (c) vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers

Campeonato Intercontinental de WWE

The Miz (c) vs. Finn Bálor vs. Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos de WWE

Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev

Batalla Real por el Trofeo de Andre el Gigante

Lo que resta de luchadores de la WWE

Royal Rumble de Mujeres

Todas las DIVAS de la WWE

Campeonato de parejas de RAW

Sheamus y Cesaro vs. Braun Strowman y Stone Cold

Campeonato Femenino de RAW

Alexa Bliss vs. Nia Jax

Campeonato Crucero de WWE

Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WrestleMania 34

La transmisión del evento WrestleMania 34 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE WrestleMania 34 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el WrestleMania 34 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

Internet: ¿Dónde seguir en vivo y en directo online Wrestlemania 34?

Si quieres seguir en Internet el Wrestlemania, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento y las peleas al instante. Además, puedes ver el resumen de la jornada.

Entradas WrestleMania 34

Con respecto a los precios del WrestleMania 34, estos irán desde los US$ 35 a los US$ 1 mil aunque habrá una porción de tickets destinados a los paquetes VIP “Gold Circle” de US$ 2 mil, los que incluyen asientos en las primeras filas del ringside, una silla conmemorativa y un acceso al Estadio Gold Circle VIP.

Horario - país por país

Perú: 5.00 p.m.

Colombia: 5.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras: 4.00 p.m.

Guatemala: 4.00 p.m.

Panamá: 5.00 p.m.

El Salvador: 4.00 p.m.

Nicaragua: 4.00 p.m.

Costa Rica: 4.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 6.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Portugal: 11.00 p.m.

Inglaterra: 10.00 p.m.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.