Brasil vs Estados Unidos [EN VIVO] VOLEY por los Juegos Panamericanos 2019

Lima 2019 | Brasil vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE GRATIS | equipos se enfrentan por una fecha más del Grupo B por el vóley femenino de los Juegos Panamericanos 2019. El encuentro se realizará desde las 13:00 horas y será transmitido vía Latina TV (2 Movistar TV) y Movistar Deportes (19 Movistar TV), sin embargo, el minuto a minuto de todo el encuentro lo podrás tener gracias a Líbero.pe que tendrá todas las incidencias del cotejo que se realizará desde el Polideportivo del Callao.

El cuadro de Brasil llega golpeado, pues en su último encuentro dentro del Grupo B se dejaron vencer por sets consecutivos (23-23, 25-19 y 25-23) por su similar de Argentina, quien consiguió de esa manera su pase a semifinales del vóley en los Juegos Panamericanos 2019.

Por su parte, Estados Unidos llega a este encuentro con la cabeza en alto, esto luego de haberle ganado a Puerto Rico 3 sets a 2. Sin duda, fue un encuentro reñido pero que pudo finalmente ser ganado por el cuadro estadounidense. Las dirigidas por Robert Browning no dejarán pasar esta oportunidad y aprovecharán el momento complicado de Brasil para poder hacerse de la victoria en el Callao.

Cabe señalar además, que Puerto Rico y Argentina se medirán por su lado desde las 15:00 horas desde también el Polideportivo del Callao, esto como una fecha preliminar dentro de las competencias pactadas del Grupo B. Ambos equipos tratarán de arrebatar el triunfo desde las instalaciones del puerto del Callao.

Juegos Panamericanos 2019 | Partidos de vóley

Grupo A

07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Canadá

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana

Grupo B

07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina

Fase final

10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)

Vóley Femenino Lima 2019 | Precios de entradas

Occidente – Regular: 50 soles

Occidente – menores de 18 años: 25 soles

Occidente – Adulto Mayor: 25 soles

Oriente / Sur – Regular: 30 soles

Oriente / Sur – menores de 18 años: 15 soles

Oriente / Sur – Adulto Mayor: 15 soles

Oriente / Sur – Asiento accesible: 20 soles

Oriente / Sur – Acompañante Asiento Accesible: 10 soles