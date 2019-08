Lima 2019: Mayte Salinas, la chilena que decidió competir por Perú en los Juegos Panamericanos

Lima 2019 | Los Juegos Panamericanos 2019 de este año no deja de traer consigo un sinfín de sorpresas e historias que cuentan por sí solas lo importante que es este certamen y el valor que cada deportista pone en la competencia para poder hacerse de algún reconocimiento dentro de la misma competencia y según sus categorías.

En Lima 2019 hay anécdotas, situaciones muy divertidas y hechos que marcarán a los deportistas de por vida. Uno de estos casos es el de Mayte Salinas, una joven chilena que con tan solo 19 años tiene algo más que contar aparte del deporte que practica, pues es clavadista y ha tenido un buen desempeño en los Panamericanos 2019.

¿Qué es lo que tiene Mayte de diferente en Lima 2019?, en esta nota te contaremos lo que sucede con ella y por qué se ha vuelto muy querida en nuestro país. Mayte tiene una serie de récords en Chile, su país natal y por quien ha sacado el pecho en todas sus participaciones, hasta hoy. Mayte decidió no representar al país sureño en esta edición de los Panamericanos haciendo algo increíble, aquí te contamos de qué se trata.

La chilena de tan solo 19 años ha obtenido una serie de títulos en nombre de Chile, sin embargo, sintió que su esfuerzo no fue valorado en dicho país, más aún antes de participar en una competencia de la talla de los Juegos Panamericanos, por ello, la joven tomó una drástica decisión: vestir los colores peruanos, ser parte del Team Perú en esta competencia, pero, ¿qué la motivó a ser parte del team bicolor?.

Sucede que pese a que Mayte es de orígen chileno y ha vivido todos sus años en el país sureño, tiene un lazo fuerte e irrompible con el Perú, pues su madre, María Esther Limaco, la mujer que le dio la vida lleva en sus venas sangre peruana, pues nació en Lima y el amor hacia nuestra patria siempre está presente.

“En Chile, las federaciones que no son de fútbol solo se enfocan en sus problemas, no ayudan al deportista. El contexto que viví me desmotivó totalmente. Estaba triste, aburrida con la situación. A veces lloraba de impotencia porque siempre di lo mejor de mí, pero nunca hubo apoyo. En el Perú me ofrecieron algo mejor, un proyecto. Por eso me vine, prioricé mi crecimiento”, dijo Mayte en una entrevista con El Comercio.

Es así como Mayte Salinas pelea por nuestra nación, aún sin haber nacido aquí, pues en sus venas también corre sangre peruana, la misma que la impulsa a dar lo mejor de ella en este certamen deportivo; sin embargo, es consciente que es chilena, y nunca dejará de serlo, pero dará su mayor esfuerzo para representar al Perú, tal y como lo haría María Esther, su mamá.