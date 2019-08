Lima 2019: Paula Pareto perdió en la semifinal de judo y no se presentó a pelear el bronce por lesión

Lima 2019 | Los Juegos Panamericanos 2019 vienen trayendo más de una sorpresa en cuanto a competencia y demás se refiere. Antes de iniciar el certamen, ya se voceaban nombres los cuales serían los favoritos para hacerse de preseas en diferentes disciplinas, pero como no siempre todo es como se cree, Lima 2019 nos dice que todo puede pasar, y que incluso hasta a las más poderosas, se les puede escapar el sueño.

Este es el caso de la argentina Paula Pareto, quien iniciaba el torneo como la favorita en judo, pero no por cualquier razón, sino porque la joven también conocida como la ‘Peque’, ha sido campeona mundial en el 2015 y olímpica en el 2016, motivos suficientes para creer que podía aspirar al oro en esta edición de los Juegos Panamericanos, pero ¿qué pasó?, en esta nota te lo contamos.

La argentina arrancó la competencia de los Juegos Panamericanos dando un muy buen desempeño pues pudo vencer en cuartos de final dentro de la categoría 48 kg de judo a la brasileña Larissa Farías, pero esto no duró mucho tiempo, ya que las probabilidades para que la argentina pudiese quedarse con el oro se vieron opacadas con la llegada de la cubana Vanessa Godinez, quien en la semifinal de la competencia la derrotó y encontró su pase directo para pelear por el oro, mientras que la argentina se tuvo que despedir de esa posibilidad.

Todo parecía indicar que la argentina iría a pelear por el bronce, esto para mantener la categoría que hasta el momento venía teniendo y no dejar caer su nombre en esta edición de los Juegos Panamericanos, sin embargo algo pasó y no se presentó. Paula Pareto renunció al bronce en esta competencia al alegar problemas físicos. La atleta no pudo despedirse de sus últimos Panamericanos, según contó ella a Clarín, un medio argentino que la entrevistó previo a su llegada a nuestro país.

Al no presentarse en el duelo frente a la mexicana Edna Carrillo, la deportista renunció a la posibilidad de medallas y se le otorgó el bronce inmediatamente a la atleta que representa a México en nuestro país. Este seguramente es un golpe muy fuerte para la argentina, quien planeó despedirse de los Panamericanos con una presea importante para su nación, pero no pudo.

Cabe señalar que Argentina, país de Paula Pareto, se ubica en el puesto 6 del ránking de países con mayor cantidad de medallas obtenidas en los Juegos Panamericanos Lima 2019, esto con 58 medallas en total, 19 de oro, 20 de plata y 19 de bronce. Por su parte, México se encuentra tres lugares arriba, con 91 medallas, 27 de oro, 22 de plata y 42 de bronce.