¡Subió al podio! Thalía Mallqui ganó medalla de bronce en Lucha estilo libre en Lima 2019 [VIDEO]

La representante peruana Thalía Mallqui logró meterse al podio en Lucha estilo libre en los 50 kg. Esta tarde, la deportista peruana tuvo la repesca por el tercer lugar con su par ecuatoriana Jacqueline Mollocana, a quien venció por 3-1. Una alegría más para el Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Su participación no fue la esperada cuando midió fuerzas con la cubana Yusneylis Guzmán (perdió 4-1), pero eso no la privó de la posibilidad de obtener una de las medallas en disputa en la categoría que compite en Lima 2019. Tuvo la opción de subir al podio y no falló.

Thalía Mallqui salió la tarde de hoy, en el Coliseo Miguel Grau, con mucha tranquilidad, con la clara seguridad de brillar y deleitar a la gran cantidad de hinchas peruanos que se hicieron presentes. No quería fallar y sumó de gran forma una presea más para la delegación peruana.

¡Medalla para Perú! Thalía Mallqui consigue la medalla de bronce en lucha 50 kilogramos femenino por los Juegos Panamericanos #Lima2019. ¡Vamos por más! #ModoPerú #PerúPaísDeGanadores pic.twitter.com/mEGXLRXlkQ — IPD (@ipdcomunicacion) August 8, 2019

La alegría, luego de consumarse su victoria, era notoria en su rostro, pues consiguió algo que con tanto trabajo había estado buscando desde meses atrás. Thalía Mallqui había sido entrevistada hace algún tiempo por el IPD, donde reveló como se venía preparando para dejar en alto el nombre del Perú.

Aunque, recordemos, no es la primera vez que su actuación en la Lucha Libre es premiada, puesto que logró ganar la plata en los Juegos Panamericanos Toronto 2019 y Suramericanos de Cochabamba 2018. Si bien no pudo mejorar su récord en Lima 2019, se mantiene en el podio.

Nuestra luchadora Thalía Mallqui se lleva el bronce en la categoría Libre 50 Kg. 🇵🇪❤️ Lograste que todo el Coliseo grite tu nombre, ¡eres increíble! pic.twitter.com/45Sz2IivBO — Lima 2019 #JugamosTodos🏅 (@Lima2019Juegos) August 8, 2019

Thalía Mallqui logra la medalla N° 24 para Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Actualmente, a sus 32 años, tras obtener la medalla de oro en el deporte que ama, tiene planeado terminar su carrera de ingeniería química. Una competidora en todo aspecto de la vida.