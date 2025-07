Figura de la selección peruana reveló su deseo de firmar por Universitario: "Me gustaría"

Universitario de Deportes tiene como objetivo salir en campeón en cada una de las disciplinas que compite. Por ello, en la Liga Peruana de Vóley buscarán alzar el título por primera vez, tras haber quedado en el cuarto lugar en la última temporada. Con ese objetivo, apuntan a seguir reforzando su plantel y ahora, un destacado elemento de la selección peruana reveló su deseo de firmar por el club.

Figura de la selección peruana reveló su deseo de firmar por Universitario

Recientemente, la selección peruana de vóley participó en la Copa América, donde lograron un gran desempeño y quedaron en el segundo lugar. Tras su participación, la capitana del equipo, Kiara Montes, brindó una entrevista para Latina, donde reveló detalles sobre su futuro.

La talentosa voleibolista fue consultada por como se sintió luego de que los hinchas pidieran su fichaje. Sobre ello, Montes sorprendió al asegurar que le gustaría poder jugar por Universitario en un futuro, pues ya definió su permanencia en Regatas Lima para esta temporada.

"No era algo que yo esquivara porque estoy en Regatas tantos años que me siento muy identificada con el club. Dije que me gustaba Universitario si es que no estuviera en Regatas, de repente me gustaría estar en algún momento", expresó.

Video: Latina

De igual manera, la jugadora de 24 años dejó en claro su profesionalismo al asegurar que, sin importar que equipo sea, siempre se identificará con el club y dará su mejor rendimiento.

"Siento que en cualquier club al que vaya me voy identificar al 100 % y voy a dar lo mejor de mi. No sé cual sea mi futuro más adelante, no le cierro las puertas a nada, pero mi presente es Regatas Lima", añadió.

Kiara Montes reveló que tuvo ofertas de Universitario

Asimismo, la capitana de la selección peruana reveló que mantuvo conversaciones con Universitario para poder firmar para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. No obstante, afirmó que rechazó las propuesta ya que aún tenía un vínculo con Regatas.

"Me tantearon, pero yo todavía tengo un compromiso aquí, todavía me queda esta temporada. No puedo ser mal agradecida e irme de un lugar que considero que es mi casa. Hablé con el dirigente de Universitario, pero le dije que no podía irme de Regatas Lima porque tengo un compromiso", mencionó.