WrestleMania 34 EN VIVO: The Undertaker vs. John Cena, pelea especial en WWE

The Undertaker responderá al reto de John Cena en WrestleMania 34. ¿Habrá pelea? La WWE ha confirmado la presencia del legendario luchador de 52 años en el evento.En vivo y directo por Fox Action Latino.

John Cena y The Undertaker tendrán careo en WrestleMania 34. Foto: WWE.com

The Undertaker y John Cena se verán las caras este domingo 8 de abril en el Mercedes-Benz Superdome, lugar donde se desarrollará el WrestleMania 34. Se espera un careo entre ambos en lo que podría marcar la despedida oficial de 'El Enterrador' de la WWE. El evento arranca desde las 5.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por el canal FOX Action.

¿La última pelea? The Undertaker es un fenómeno en todo el sentido de la palabra. Una leyenda que cosechó éxito tras éxito durante 34 años en la WWE y que se encuentra entre los mejores exponentes de la compañía: Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan y The Rock. Tal vez sea el más querido por todos los fans.

El año pasado, The Undertaker ganó más de US$ 2 millones a pesar de haber hecho cinco apariciones en la WWE y donde tan solo luchó una vez (ante Roman Reigns) en WrestleMania 33.

Tras ese combate, The Undertaker dejó su sombrero, guantes y gabardina característicos en el medio del ring. Una señal que parecía marcar el final de una era, pero su "adiós" nunca fue confirmado al 100%. Ni una sola palabra de Vince McMahon o Triple H.

El hecho de que The Undertaker sea tan raramente visto funciona a su favor en la WWE, pero a sus 53 años no siempre debe estar en la obligación de pelear en cada WrestleMania, pues no es eterno y ya debe retirarse de los combates. Pero, ahora, es John Cena quien desea enfrentarlo.

The Undertaker y John Cena se han enfrentado en cuatro oportunidades en WWE.

Como se recuerda, John Cena ha hecho innumerables solicitudes (por radio, redes sociales y programas de Raw) a The Undertaker para poder pelear en WrestleMania 34. Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta.

La WWE afirma que The Undertaker sí estará en el Mercedes-Benz Superdome y se supone que tan solo será para un careo con John Cena. Pero es posible de que haya una sorpresa. ¿Peleará?, ¿Traerá un invitado especial? Eso aún no lo sabemos.

Si bien The Undertaker es 'el hombre muerto', también es un hombre que quiere una vida normal y quiere pasar el mayor tiempo con su familia (como todos). Los fanáticos de la WWE, posiblemente, tengan su última oportunidad de verlo en acción en WrestleMania 34. John Cena es el luchador indicado para ser su último oponente.

GUÍA TV - WrestleMania 34

La transmisión del evento WrestleMania 34 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE WrestleMania 34 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el WrestleMania 34 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

Horario - país por país



Perú: 5.00 p.m.

Colombia: 5.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras: 4.00 p.m.

Guatemala: 4.00 p.m.

Panamá: 5.00 p.m.

El Salvador: 4.00 p.m.

Nicaragua: 4.00 p.m.

Costa Rica: 4.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 6.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Portugal: 11.00 p.m.

Inglaterra: 10.00 p.m.