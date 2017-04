WWE: Alerta de spoiler, estas son las luchas estelares del NXT TakeOver de Chicago

Los fanáticos de la WWE pudieron conocer los combates del NXT TakeOver que se celebrarán el 20 de mayo en la ciudad de Chicago.

La WWE recientemente realizó la grabaciones de los programa de NXT, donde se forman los nuevos talentos de la compañía de lucha libre, que se emitirán en el mes de mayo del 2017. Durante las luchas que pudieron ver los fanáticos, se pudo conocer tres combates que se llevarán a cabo en el evento NXT TakeOver que se realizará en la ciudad de Chicago.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE: se filtra la pelea estelar de WrestleMania 34 ¡Nadie se lo esperaba!

En Latinoamérica, Fox Sports 2 se encarga de transmitir todos los miércoles las luchas que se realizan en NXT que fue el punto de partido para superestrellas de la talla de Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens, Sasha Banks, Charlotte, entre otros. Lo más importante está por llegar y lo último que se sabe es de tres peleas muy importante para el NXT Take Over que se realizará el 20 de mayo, un día ante que BackLash de SmackDown Live.

A continuación, los spoilers de los tres combates confirmados para NXT Take Over Chicago.

Campeonato de NXT

Bobby Roode (c) vs. Hideo Itami.



Lucha de escaleras por los campeonatos de parejas de NXT

"The Authors of Pain" Rezar & Akam (c) vs. "#DIY" Johnny Gargano & Tommaso Ciampa.



Campeonato de mujeres de NXT

Asuka (c) vs. Ember Moon vs. Ruby Riot vs. Nikki Cross.

NO TE LO PIERDAS: Jorge Sampaoli y su respuesta más sincera sobre la posibilidad de dirigir a Argentina [VIDEO]

Shinsuke Nakamura, experimentado en el Wrestling, también aportó todos sus conocimientos a NXT y ahora forma parte del roster de SmackDown Live.