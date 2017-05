UFC 211: Enrique Barzola vs. Gabriel Benitez EN VIVO ONLINE FOX SPORTS: lucha de MMA [Hora y canal]

UFC 211 tendrá en una de sus peleas preliminares al peruano Enrique Barzola, quien se ve las caras frente a frente a Gabriel Benítez. Lo puedes seguir este sábado, por Libero.pe y Fox Sports 2.

Enrique Barzola y Gabriel Benítez protagonizan una de las peleas preliminares en el UFC 211. Este sábado será crucial para el peruano, ya que en un primera presentación en el octágono no le fue bien, pero ahora busca su revancha en la empresa de Dana White. Lo puedes seguir este sábado, desde Libero.pe y Fox Sports 2.

Por algo es “Fuerte” y más de lo que muchos creen. Enrique Barzola quiere algo más que la victoria en UFC 211 ante Gabriel “Moggly” Benitez, quiere someterlo, ganarle con amplitud, sin dejar retazos de dudas. Y para ello está preparado.

HORARIO

Estados Unidos: 10pm ET / 07pm PT

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua: 08:00pm

Ecuador, Colombia, Mexico, Perú, Panama: 09:00pm

Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela: 10:00pm

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 11:00pm

España: 04:00am (DOMINGO)

Preliminares: 4:00 horas antes

Los tres duelos en UFC del ganador de TUF Latinoamérica han terminado por decisión y para el 13 de mayo quiere que sea diferente. “Mi rival tiene muy buen nivel y lo respeto. Es efectivo en la pelea de pie, situación que no me preocupa porque voy a llevar el duelo como mejor me acomode”, dice Barzola, quien ya sabe lo que es enfrentar a un mexicano, pues venció a Horacio Gutiérrez en la final de TUF Latinoamérica 2.

UFC 211 será su primer Pago por Evento. Ello es una gran motivación, pero también compartirla con varios de sus compañeros en ATT como la campeona de 115 libras Joanna Jedrzejczyk, el ex campeón Junior Dos Santos quien buscará recuperar el título, o los peligrosos Jorge Masvidal y Dustin Poirier.

CANALES

Perú y Latinoamérica: Libero.pe / Fox Sports 2

México: Sports Fighting Network