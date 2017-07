Dota 2: Infamous enfrentaría a estos equipos en The International 2017

El equipo peruano del videojuego Dota 2, Infamous, logró la clasificación histórica a The International 2017, evento que reparte la cifra de 20 millones de dólares en premios.

Los eSports, también conocido como deportes electrónicos, siempre no has traido buenas noticias al Perú. Pero tal vez lo conseguido por el equipo de Dota 2 Infamous Gaming sea uno de lo más importante de la comunidad gamer nacional de los últimos cinco años.

Los cinco integrantes de Infamous: Benjamín 'Benjaz' Lanaos, Enzo 'Timado' Gianoli, Renato 'Kingtek' García, Farith 'Matthew' Puente y Cristian 'Accel' Cruz lograron lo que hasta ahora no ha podido hacer Elite Wolves, otro importante equipo peruano de Dota 2, meterse a un The International.

The International es el evento más importante del videojuego Dota 2 donde participan los mejores clanes de todo el mundo como: Evil Geniuses, Team Secret, OG, Newbie, Virtus Pro, entre otros.

Para esta hazaña, Infamous Gaming tuvo que derrotar por 3-0 -del Bo5- a los brasileños de SG, un equipo de gran trayectoria que en el pasado venció a Team Secret y Vici Gaming.

Con ello, Infamous Gaming es uno de los 18 equipos clasificados a las finales de The International 2017 que se disputarán del 7 al 12 de agosto en la ciudad de Seatle, Estados Unidos. El torneo reparte 20 millones de dólares en premios.

"Siempre creímos en los chicos de Infamous porque tienen las mismas cualidades que caracterizan al ADN de Lenovo, nunca se detienen, trabajan duro por sus objetivos y buscan marcar siempre la diferencia. Lo que los identifica con nuestro concepto "Different is better". Este resultado demuestra que la unión hace la fuerza y estamos contentos de haberlos acompañado en este exitoso camino que nada ni nada podrá ahora detener", señaló Nair Trejo, gerente de Marketing de Lenovo.

Equipos clasificados a The International 2017

Infamous: Benjaz, Timado, Kingteka, Matthew y Accel.

OG: n0tail, ana, s4, jerAx, Fly y 7ckngMad.

Evil Geniuses: Arteezy, SumaiL, UNIVeRsE, zai, Cr1t- y Fear.

Vitus.pro: RAMZES666, No[o]ne, 9pasha, Lil, Solo y Artstyle.

Team Secret: MP, MidOne, KheZu, Puppey, YapzOr y SunBhie.

Newbee: Moogy, Sccc, kpli, Kaka y Faith.

Invictus Gaming: BurNing, Op, xxs, BoBoKa y Q.

Team Liquid: MATUMBAMAN, Miracle-, MinD_ContRoL, GH, KuroKy y Heen.

Digital Chaos: mason, Abed, Forev, BuLba, DuBu y Brax.

Team NP: EternaLEnVy, FATa-, MSS, Aui_2000 y pieliedie.

Fnatic: Ahjit, QO, Ohaiyo, Febby, DJ y ADTR.

Execration: Nando, CartMaN, Bimbo, Kim0, RR y BYB.

TNC Pro Team: Raven, Kuku, Sam_H, Tims, 1437 y Kipspul.

LGD Gaming: Ame, Maybe, eLeVeN, Yao, Victoria y 357.

LGD.Forever Young: Monet, Super, Inflame, Ahfu, ddc y Banana.

Vitality: Paparazi..., Sakta, Injuly, super y dogfights.

Team Empire: Chappie, fn, Ghostikm, RodjER, Miposhka y jotM.

Planet Dog: Swiftending, Keyser, 33, MILAN y j4.

La organización de The International 2017 está financiada por la empresa Valve Corporation quien también da su apoyo a otro videojuego muy popular como el Counter-Strike.