Selección Peruana: Ricardo Gareca ya bosqueja su posible once para enfrentar a Bolivia

Lo que parecía un culebrón mexicano se acabó con la recuperación de la “Pulga” Ruidíaz, el “9” -¡confirmado!- ante Bolivia por las Eliminatorias. Gareca ya tiene su once bosquejado.

Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto vía WhatsApp son recurrentes, como el pan de cada día, porque hoy es necesario -más allá de su realidad física como técnica- que Raúl Ruidíaz sepa que su titularidad ante Bolivia no es un tema de discusión nacional.

Ricardo Gareca le ha dicho en todos los idiomas que tendrá la tarea la suplir con creces a Paolo Guerrero en el primer partido de la próxima fecha doble de las Eliminatorias. La estrella del Monarcas Morelia ha tomado tal disposición con la responsabilidad que lo caracteriza, obviamente, sin esconder su actual situación física.

Luego de la lesión -ligamentos de la rodilla izquierda- que sufrió en el partido de ida contra los Xolos de Tijuana por los cuartos de final de la Liga de México, la “Pulga” tuvo una recuperación paciente, un proceso lento pero seguro. Hace unos días reapareció en las prácticas, participó del trabajo táctico, dirigido, donde hizo de las suyas hasta el punto de coronar sus ganas con un gol.

A un poco más de dos meses del encuentro con Bolivia, todo hace indicar que Ruidíaz no tendrá problemas para jugar como “9” en la dimensión que se le conoce. Luego, no hay dudas en Gareca. El once está oleado y sacramentado.

Salvo situaciones inmanejables que podrían suscitarse en el tiempo que resta para el juego de la vida o de la muerte. La formación la tienen ahí. No hay más. A estas alturas ya nadie juega al héroe para terminar como villano.

EL DATO

Entre el 10 y el 15 de agosto se conocerá la nómina de convocados del extranjero.