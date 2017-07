Copa Confederaciones: jugador de Chile sufrió millonario robo en su departamento mientras se disputaba final

Mauricio Pinilla denunció que los ladrones ingresaron cuando no había nadie en su departamento en Santiago de Chile. Se llevaron joyas y otros objetos de valor que ascienden a 1.8 millones de dólares.

Fuente : AP

El jugador Mauricio Pinilla que no formó parte de la selección chilena que participó de la Copa Confederaciones, denunció que los autores del robo a su departamento no tuvieron problemas para ingresar a su condominio ubicado en los Las Condes en Santiago de Chile. Se llevaron millonaria suma de dinero.

Mauricio Pinilla declaró para los medios locales que aparentemente los autores del robo tenían información previa de la situación de su departamento. Contó que una vez en el interior del predio, se dirigieron directamente al dormitorio principal, donde guardaba una caja fuerte, que también abrieron para apoderarse de su contenido.

En la caja guardaba joyas, una colección de relojes y otros objetos valiosos que ha comprado a lo largo de las catorce temporadas que ha jugado en Europa, dijo el actual delantero del Genoa italiano.

"Estamos tristes, sentimos que nos pasaron a llevar muy feo", dijo el futbolista, que se percató de lo ocurrido más tarde, al regresar a su hogar junto a su esposa, Gisella Gallardo, y sus tres hijos.

"Se llevaron casi 1.200 millones de pesos, todas nuestras joyas, todo lo que hemos juntado en 14 años en el extranjero", añadió el futbolista, de 33 años.

Las cámaras de seguridad del condominio registraron la entrada de dos personas a las 14.00 horas del domingo (18.00 GMT), cuando se iniciaba la final de la Copa Confederaciones, dijo Gisella Gallardo. "Entraron caminando dos personas con bolsos y se fueron caminando", explicó.

EL DATO

Mauricio Pinilla, según la prensa deportiva, mantiene conversaciones para un eventual regreso al club en que comenzó su carrera, Universidad de Chile, aunque su contrato con el Genoa se extiende hasta el término de la próxima temporada del fútbol italiano. EFE