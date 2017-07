Barcelona: Paulinho no ocultó conversaciones con cuadro azulgrana

El mercado de pases comienza tener diversos tipos de movimientos y Barcelona no quiere quedarse atrás, por ello busca refuerzos para el mediocampo y crearle competencia a Andrés Iniesta e Ivan Rakitic

Paulinho es uno de los jugadores que pocos mencionan pero los técnicos siempre tienen en cuenta. El jugador que viene brillando en la emergente liga china quiere dar el salto a un grande de Europa.

La caída del fichaje de Marco Verrati, quien reafirmó su compromiso con el PSG, obligó a los directivos azulgranas a iniciar conversaciones con el mediocampista del Guangzhou Evergrande.

El brasileño reconoció el interés de jugar en la Liga Santander “Hubo algunas conversaciones con el Barcelona, ​​una propuesta oficial al Guangzhou, ”Hoy me encuentro en un momento maravilloso en mi carrera, no voy a ser hipócrita y decir que no estoy pensando en uno de los mejores clubes del mundo con grandes cracks", sostuvo.

Cabe señalar que Paulinho ha sumado 1350 minutos en la Superliga China y ha anotado en seis ocasiones y participó de siete pasrtidos con la selección brasileña en las eliminatorias sudamericanas.

EL DATO

Paulinho marcó un triplete ante Uruguay por la jornada 13 de las Eliminatorias.