Wayne Rooney: Delantero regresa a su casa y es nuevo jugador del Everton [FOTO]

El hijo pródigo regresó a su casa. Wayne Rooney es nuevo jugador de Everton luego de 13 años donde se encontrará con el técnico holandés Ronald Koeman.

Para muchos Wayne Rooney es el delantero más importante que vio nacer tierras inglesas. El delantero dejó al Manchester United, club donde ganó 16 títulos desde 2004.

Wayne Rooney vuelve por todo lo alto al Everton con 31 años con un monto de 85 millones de euros, cumpliendose su gran sueño luego de rechazar la multimillonaria oferta del fútbol chino.

El delantero se mostró entusiasmado por esta etapa de su carrera "Me siento contento de retornar a mi casa, ganar títulos con el Everton sería la cúspide de mi carrera". Asimismo, no dudó en agradecer todo lo hecho en el United. "Hace 13 años fui al United con la intención de ganar trofeos y fui afortunado de formar parte de uno de los periodos más exitosos de la historia del club", sostuvo.

El técnico Ronald Koeman también se mostró contento por la incorporación del ariete. "Wayne me ha mostrado esa ambición y esa mentalidad ganadora que necesitamos. Estaba desesperado por volver.Tiene 31 años y no tengo dudas de sus cualidades. Es fantástico que esté aquí", destacó.

EL DATO

Wayne Rooney es el goleador histórico del Manchester United con 253 goles

