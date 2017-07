¿Guillermo Ochoa no cumplirá la función de portero en el Standard de Lieja?

El mexicano Guillermo Ochoa reveló el dorsal que usará en el Standard de Lieja. ¿Se habrá arrepentido de fichar por el cuadro belga?

Si Guillermo Ochoa pensaba que los problemas se habían acabado tras dejar el Granada de España, pues luego de enterarse qué número le han asignado en el Standard de Lieja tendrá que bañarse en ruda. Pues, el guardameta mexicano usará el dorsal número '8' en el cuadro belga. ¿Lo usarán en el mediocampo?

Aunque suene irónico, Guillermo Ochoa portará el dorsal '8' en su nueva aventura con el Standard de Lieja. Ni el '1' ni el '13', el número '8'. El mexicano no usará ninguno de los números que le hemos visto en su carrera como profesional. Pese a que lo agarraron frío, 'Memo' agregó que no tiene problemas en usar dicho dorsal.

"¿El número? No tenía opción. El '1' la tiene Gillet, por respeto no puedo hacer nada. Y el número '13' le pertenece al capitán del equipo. Es una cuestión de respeto. El '8' estaba disponible y, bueno, era algo que se daba: Ochoa y el '8', va con mi apellido. Me agradó la idea y el club me lo permitió", sostuvo Guillermo Ochoa.

Cabe resaltar que esta será la cuarta aventura de Guillermo Ochoa en el Viejo Continente. Antes defendió los colores del Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España. Ahora, jugará en el Standard de Lieja. 'Memo' confía en cobrarse su revancha en la Jupiler Pro League.

EL DATO:

Guillermo Ochoa se enfrentará con Cristian Benavente en Bélgica.