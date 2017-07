AC Milan confirmó el fichaje de Lucas Biglia procedente del Lazio [VIDEO]

AC Milan no se cansa de romper el mercado de pases y este sábado dio a conocer la contratación del argentino Lucas Biglia.

AC Milan está que da la hora en el verano europeo y no para de incorporar futbolistas. Este sábado confirmó en sus redes sociales el fichaje de Lucas Biglia. El volante de 31 años dejó Lazio y pasó los respectivos exámenes médicos. De esta manera, se convirtió en la novena contratación del club italiano.



El mediocampista de la selección argentina llegó ayer viernes a la ciudad lombarda y fue bien recibido por los hinchas 'Rossoneri'. Cabe mencionar que algunas horas antes el Milan dio a conocer a Leonardo Bonucci como octavo refuerzo en una de las bombas del mercado de pases.

Biglia viajará a China junto al exdefensor de la Juventus para sumarse a la pretemporada del equipo 'Diavolo'. La operación se cerró en 17 millones de euros más 3 millones de bonos. Su reemplazo en el cuadro de la capital es Lucas Leiva que llega procedente del Liverpool.



Según indican medios locales, la directiva del Milan todavía tiene dinero para gastar; poco más de 100 millones de euros. Por dicha razón, harán una oferta más por Pierre Emerick Aubameyang, que está en la mira del Chelsea. Andrea Belotti es otra opción en el ataque.

Los fichajes del AC Milan son hasta el momento: Mateo Musacchio (Villarreal), Kessiè (Atalanta), Ricardo Rodríguez (Wolfsburgo), Andrè Silva (Oporto), Fabio Borini (Sunderland), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Andrea Conti (Atalanta) y Leonardo Bonucci (Juventus).

