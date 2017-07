Manchester City: 'Pep' Guardiola confirma que uno de los suyos dejará el Etihad Stadium

'Pep' Guardiola, entrenador del Manchester City, reveló en plena rueda de prensa que una de sus figuras se marchará en este mercado de verano.

Aleksander Kolarov tiene todo cerrado para jugar en la AS Roma.

Los ánimos no los mejores en Manchester City tras caer ante el clásico rival, el Manchester United de José Mourinho, en la International Champions Cup. Es por ello que el 'Pep' Guardiola, estratega de los celestes, tomó una decisión radical y aseguró que uno de sus 'cracks' alzará vuelo con rumbo a la Serie A.

Los dirigidos por el portugués José Mourinho han hecho que empiecen a 'volar cabezas' en Manchester City. El primero en dejar el Etihad Stadium es Aleksander Kolarov, así lo confirmó el 'Pep' Guardiola. "Kola me ha ayudado mucho esta pasada temporada en muchas cosas. Pero no me gusta trabajar con gente que no quiere estar aquí", disparó.



Tras su inminente salida, el Manchester City ya no tiene un lateral izquierdo. Como se sabe, Gael Clichy rescindió contrato con el 'City' y el llamado a suplir el puesto era Aleksander Kolarov. Pero su partida a la AS Roma dejará un gran vacío en dicha banda. Sumado a que también se fue Bacary Sagna.

El próximo duelo del Manchester City será el Real Madrid (26 de julio) de Zinedine Zidane, quien no contará con su principal figura, Cristiano Ronaldo. Los 'Citizens' quieren levantar cabeza en la International Champions Cup tras perder en su debut ante el Manchester United.

EL DATO:

Aleksander Kolarov jugó en la Lazio entre 2007 y 2010.