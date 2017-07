Leonardo Bonucci respondió a los hinchas de la Juventus que lo llaman "traidor"

Además, Leonardo Bonucci dio detalles de su salida y negó que haya tenido peleas con sus excompañeros en la Juventus. "No pasó nada de lo que se contó".

Leonardo Bonucci jugó durante siete temporadas en la Juventus. Fuente : EFE

Leonardo Bonucci salió al frente tras ser calificado de "traidor" por los tifosis de la Juventus, quienes están indignados por su inesperado fichaje por el AC Milan.

"No me siento ni un traidor ni un mercenario. Que sepan que, si me pitan, me darán fuerza como siempre me la dieron los insultos que recibí vistiendo la elástica bianconera", comentó el defensor italiano en una entrevista a La Gazzetta dello Sport.

Asimismo, Bonucci explicó sus razones para dejar la 'Vecchia signora'. Alegó que ya había cumplido su ciclo con el elenco turinés.

"La vida está hecha de ciclos que se abren y cierran, y cuando estás en un grupo durante siete años quieres dejar algo bonito. Digamos que en la última parte de la temporada la relación entre el club y yo ya no era tan fuerte y decidimos separarnos. Se había roto algo, no me sentía siempre importante y esto no podía aceptarlo. También se acaban los matrimonios más bonitos", agregó el también zaguero de la Selección de Italia.

Finalmente, Bonucci descartó que hayan habido broncas con sus excompañeros en la Juventus.

"Con mis compañeros hubo momentos en los que hablamos y encaramos los problemas, cada uno con su carácter. Siempre tuve una gran relación y no pasó nada de lo que se contó", sentenció el ahora jugador del AC Milan.

EL DATO

Bonucci ha jugado por los tres equipos grandes de Italia: Inter, Juventus y ahora el AC Milan.