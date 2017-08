¿Real Madrid vende a Cristiano Ronaldo? Florentino Pérez y su contundente respuesta

Florentino Pérez le pone candado a Cristino Ronaldo al asegurar que así paguen su peso en oro, CR7 se quedará en el Real Madrid

Fuente : EFE

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no lo duda cuando le preguntan por Cristiano Ronaldo y la posibilidad ser vendido en un futuro. En una declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport’, el directivo de la 'casa blanca' dijo no que no vende por nada del mundo.

Por lo que informa el medio italiano, Florentino Pérez habló con algunos turistas mientras fondeaba su lujoso yate en la bahía de Scari, en Stromboli. Al directivo le preguntaron sobre la posibilidad de vender a CR7. “¿Vender a Cristiano? Nunca. No vendería a Cristiano ni aunque pagasen a precio de oro. Sólo los grandes jugadores traen grandes ingresos”, comentó.

Como se sabe, hace unas semanas atrás se especulaba sobre la salida del Real Madrid debido a los problemas que tiene con la Hacienda por un fraude de impuestos. que asciende a 14,7 millones de euros.

Por ahora, Cristiano Ronaldo se acaba de incorporar a los trabajos con el Real Madrid luego de estar en vacaciones. Este 8 de agosto enfrentará por la Supercopa de Europa al Manchester United.

Cristiano Ronaldo participó de la Copa Confederaciones con Portugal, llegando a ubicarse en el tercer puesto de la competición con su selección.

EL DATO

Cristiano Ronaldo podría tener algunos minutos en la Supercopa de Europa ante Manchester United en Macedonia.



