Selección peruana: Entrenador del Granada se rinde ante Sergio Peña y asegura que será la sorpresa de la temporada

Sergio Peña se ha convertido en uno convocado habitual a la selección peruana y su técnico en el Granada lo desea tener en el primer equipo lo más rápido posible.

La selección peruana está a 3 semanas de jugarse la vida en las Eliminatorias Rusia 2018 y uno de los próximos convocados es Sergio Peña. Pese a que el volante no es titular siempre es una pieza habitual de cambio. Sin mucho ritmo en su club en España todo podría cambiar, ya que su nuevo entrenador lo llenó de elogios.

El futuro del exfutbolista de Alianza Lima es incierto debido a que aún no puede jugar en el primer equipo del Granada. Y es que 'Peñita' ocupa plaza de extranjero y sus papeles para nacionalizarse español aún no se concretan. Por dicha razón, se iría prestado a otro club por 6 meses y de ahí volvería.

José Luis Oltra asumió la dirección técnica del 'Grana a mediados del 2017 y desde que vio Peña quedó enloquecido. El DT valenciano no escatimó en palabras y llenó de elogios al mediocampista nacional de 21 años. Incluso reveló que podría ser la revelación de la temporada.

"Ha sido el descubrimiento de la pretemporada. Me ha parecido buenísimo, podría decir que me he enamorado de él futbolísticamente pero hay una serie de condicionantes que a ver cómo resolvemos desde la entidad", sostuvo el técnico Oltra.

"En breve imagino que el club informará de qué decisión ha tomado al respecto. Que es un futbolista sensacional no es algo que lo diga yo, sino que lo ha visto todo el mundo que ha podido asistir a nuestros últimos partidos", añadió.

Sergio Peña es el sobrino de Paolo Guerrero y debutó en el 2012 con la camiseta de Alianza Lima.