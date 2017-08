Steven Gerrard y su contundente respuesta ante una posible salida de Coutinho

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, se pronunció respecto al deseo de salir del brasileño Philippe coutinho.

Coutinho sigue jugando a 'doble cachete'.

Si hay alguna voz autorizada para pronunciarse sobre Philippe Coutinho ese es Steven Gerrard. El exfutbolista de Liverpool salió al frente de las especulaciones que vinculan al brasileño con el FC Barcelona para asegurar que si deja el mítico Anfield Road se declarará la guerra entre ambos clubes. La pelota está en su cancha.

Philippe Coutinho se ha convertido en el objeto más deseado en el mercado de verano. Sus grandes actuaciones con el Liverpool ha despertado el interés del FC Barcelona, que está dispuesto a desembolsar US$ 120 millones. Sin embargo, el brasileño aún no se decide; por ello, tuvo que salir una leyenda para ponerlo en su sitio.

"La pretemporada está avanzada y que se vaya no es lo mejor para el club. Pero no me sorprendería porque los sudamericanos que han jugado aquí siempre han terminado en el FC Barcelona. Claro ejemplo de ellos son los casos de Javier Mascherano o Luis Suárez", disparó Steven Gerrard al portal Daily Mail.

No contento con ello, reveló que si deja Anfield se declarará una guerra. "Todo está en manos del jugador y de la guerra que quiera comenzar él con el club para conseguir que lo dejen salir. El Liverpool no necesita dinero y tampoco se la pondrá fácil", agregó el eterno capitán de Inglaterra.

EL DATO:

El último club de Steven Gerrard fue Los Ángeles Galaxy de la MLS.