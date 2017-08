Gerard Piqué confiesa que su popular "se queda" lo hizo sabiendo que Neymar se iba al PSG

El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, reveló que Neymar se molestó por el mensaje que escribió en Twiter. Asimismo, aseguró que el brasileño no es ningún 'pesetero' por irse al club francés.

Gerard Piqué, futbolista español del Barcelona, reveló en la conferencia previa al clásico del domingo frente al Real Madrid por la Supercopa de España las razones que le incitaron a publicar la popular foto del "Se queda" en la que aseguraba que Neymar seguiría en el club catalán, pero sin embargo, terminó fichando por el PSG de Francia.

"Cuando puse 'se queda' ya sabía que Neymar se iba. Se enfadó conmigo por lo del 'se queda' pero luego lo arreglamos. No me ha decepcionado. No es un pesetero. Cualquiera quiere mejorar. Neymar ya nos dijo a varios jugadores que se iba en la boda de Lionel Messi", dijo Gerard Piqué, estrella del Barcelona.

Sobre el clásico ante Real Madrid, Gerard Piqué puso en claro que el Barcelona hará "un gran partido" y que lo único que piensan es "ganar" para llegar cómodos a la revancha en el Santiago Bernabéu.

"El partido de mañana siempre es especial, ante el Real Madrid, y más siendo oficial. Para ganar hay que hacer un gran partido, pero hay una vuelta el miércoles y no se decidirá mañana", añadió Gerard Piqué.

Ante la incertidumbre de la llegada de refuerzos de la talla de Philippe Coutinho (Liverpool) y Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), Gerard Piqué manifestó que el Barcelona seguirá igual de fuerte con la actual plantilla si en caso no se dieran estos fichajes durante el cierre del mercado.

"Tenemos un equipo de garantías pero si pueden llegar más jugadores para que aumentar la competencia y el nivel de la plantilla. Con los que somos me siento competitivo para afrontarlo todo", finalizó Gerard Piqué.

Barcelona y Real Madrid se miden este domingo 13 de agosto en el Camp Nou a partir de las 3.00 p.m.