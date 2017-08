Conor McGregor: filtran el video que desmiente versión de su 'sparring', Paulie Malignaggi

Paulie Malignaggi, excampeón FIB y AMB, aseguró que Conor McGregor nunca lo noqueó durante la sesión de sparring. Sin embargo, el video de dicha pelea demuestra todo lo contrario a la versión del boxeador.

Conor McGregor, peleador irlandés de UFC, cumple con sus últimos días de entrenamiento para la 'Batalla de los Billones' contra el boxeador Floyd Mayweather. Pero un incidente ocurrido con el sparring de 'The Notorious', el estadounidense Paulie Malignaggi, excampeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), puso en tela de juicio su calidad con los guantes.

Y es que Paulie Malignaggi se molestó mucho luego de que el equipo de Conor McGregor publicara una fotografía en la que aparece en el suelo luego de haber sido noqueado durante una sesión de sparring.

"Es muy feo pintar una imagen falsa. Fue un empujón durante el guanteo. Sube el vídeo completo del asalto 1 al 12. SIN EDITAR", escribió Paulie Malignaggi en Twitter.

Its not nice 2 paint a pic that isn't true, this was a pushdown in sparring, post the whole video rounds 1 through 12 UNEDITED https://t.co/R82BLiMMVm — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) 4 de agosto de 2017

Sin embargo, el presidente de UFC, Dana White, acabó con el debate subiendo el video de lo que pasó en la pelea entre Conor McGregor y Paulie Malignaggi.

"Para toda la gente que piensa que Conor McGregor no puede boxear. ¡Esta será una pelea! Para todos los que no estén enterados, esto es Conor vs Paulie Malignaggi, el ex-campeón mundial de la FIB y de la AMB. Aquí está el vídeo que todos querían ver de Conor", dijo Dana White.

Here is the video everyone wanted to see of Conor vs Paulie Malignaggi former IBF and WBA World Champion @thenotoriousmma Una publicación compartida de Dana White (@danawhite) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 8:46 PDT

Las pruebas son más que evidentes, Conor McGregor logró conectar un golpe cruzado con la zurda que tiró al suelo a Paulo Malignaggi.

El combate entre Conor McGregor y Floyd Mayweather se llevará a cabo el 26 de agosto en la ciudad de Las Vegas Nevada, en una pelea que para muchos está catalogada como candidata a ser una de las mejores del año y para otros será una decepción.